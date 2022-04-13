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Joao Pedro: Muhteşemsiniz

Kocaelispor maçında etkili performansıyla dikkat çeken Joao Pedro, taraftarın oluşturduğu atmosferin etkisinden çıkamıyor. Golcü oyuncu, sosyal medya hesabında attığı golü paylaşarak, taraftara 'muhteşemsiniz' yorumunda bulundu

13.04.2022 - 14:16 | Güncelleme: ABONE OL
Joao Pedro: Muhteşemsiniz

Spor Toto 1. Lig’in 31. haftasında Kocaelispor’u 2-1 mağlup eden Bursaspor’da moraller oldukça yerinde.

Zorlu müsabakada yeşil-beyazlı takımın iyi performans sergileyen oyuncuları arasında yer alan ve bir de gol atan Joao Pedro ise hem maçın hem de atmosferin etkisinden çıkamıyor. Portekizli futbolcu, Timsah Park’ta taraftarın desteğinden büyülendiğini ve böyle bir ortamda gol attığı için de oldukça mutlu olduğunu söylemişti. Joao Pedro bu kez de sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. 26 yaşındaki oyuncu şunları söyledi:

“Yürüyüşümüzde artı 3 çok önemli bir noktaydı. Destek için tüm taraftarlarımıza teşekkür ederim. Muhteşemsiniz!”

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