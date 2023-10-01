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        Haberler Gündem Güncel Son dakika haberi: İzmir'de hissedilen bir deprem oldu! İzmir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

        Son dakika haberi İzmir'de hissedilen bir deprem oldu!

        İzmir'de hissedilen bir deprem oldu. AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin merkezinin İzmir Buca olduğu ve büyüklüğünün ise 3.7 olduğu kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 16:41 Güncelleme: 01.10.2023 - 17:43
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        İzmir'de hissedilen bir deprem oldu!
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        İzmir'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşanırken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bilgisi gelmedi.

        İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre, saat 16.30'da merkez üssü İzmir'in Buca ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Yerin 6,44 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Buca'nın yanı sıra Bayraklı, Gaziemir, Karşıyaka, Konak ve Torbalı ilçelerinde kısa süreli paniğe yol açtı. İlk belirlemelere göre depremde herhangi olumsuzluk yaşanmadı.

        İZMİR VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

        İzmir Valisi Süleyman Elban, merkez üssü İzmir'in Buca ilçesi olan 3,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin kendilerine olumsuz bir ihbar ulaşmadığını bildirdi.

        AA'da yer alan habere göre Süleyman Elban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmirlilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Vali Elban, "İlimiz Buca ilçesi merkezli olarak 16.30'da meydana gelen 3,7 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla valiliğimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

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        #izmir deprem
        #son dakika
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