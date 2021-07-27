İzmir açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem!

İzmir'in Karaburun açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 13.02'de meydana gelen deprem yerin 16,1 km derinliğinde oluştu.

Kandili'den yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 4,4 derinliği ise 9,6 km olarak bildirildi.

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