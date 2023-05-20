Akşener: Sonuna kadar çalışacağız

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İYİ Parti lideri Meral Akşener seçim sonuçlarına ve 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimi için konuşuyor. Akşener "Bir seçim geçirdik, hem Meclis hem Cumhurbaşkanı seçimi şeklinde. Bu seçimde biz 14 Mayıs'a kadar ben ve arkadaşlarım 45 miting yaptık, 54 noktada çalışma yaptım. Bütün il ve ilçelerde arkadaşlarımız çalıştı" dedi. YSK tarafından kesinleşen sonuçları açıklayan Akşener, "12 milyon potansiyel seçmenimiz var. Bu seçim 0-0 ile başlayan ve bir referandum haline dönen bir seçim oluyor" ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ'DE İKİNCİ TUR ÇALIŞMALARI "14 Mayıs'tan sonra biz neler yaptık" diyen Akşener sözlerini şöyle sürdürdü: "Sandık güvenliği başta olmak üzere ikinci tur için görüşmeler gerçekleştirdik. Bir iletişim grubu kuruldu. Arkadaşlarımız burada görevlendirildi. Ben 'kanaat önderi' denilen insanlarımızla görüşmeler gerçekleştirdim. Partimizin yetkilisi olan arkadaşlarımız benzer çalışmalar yaptı. 81 il teşkilatımız, önceki vekillerimiz ve yeni vekillerimiz saha çalışmasına başladı. Partimizin tüm kurulları sahada olacak. Sayın Kılıçdaroğlu'nun 13'üncü Cumhurbaşkanı seçilmesi için kabiliyetlerimizin sonuna kadar çalışacağız. Ben de tercihini Sayın Erdoğan'dan yana kullanan ya da hiçbir adayı tercih etmeyen adayımızla görüşeceğim. İstanbul'da yoğun saha çalışması programı olacak. Bugün İstanbul'a gidiyorum, programım yarın başlıyor.

"DENGE-DENETLEME MEKANİZMASI KURULMALI" İYİ Parti lideri Akşener, "Meclis'in Cumhur İttifakı tarafından alınmış olması, Millet İttifakı'nın mutlaka kazanması gerektiğini ortaya koyan bir seçim oldu. Sayın Erdoğan'ın kazanması halinde sistem bir daha Türkiye'de tartışılamaz hale gelir. Buna mutlaka mani olmalıyız. Meclis Cumhur İttifakı bileşenlerinin olabilir ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçilmesi lazım ki denge-denetleme mekanizması oluşabilsin" diye konuştu. Seçmenlere seslenen Akşener, "Büyük bir çaba harcayarak arkadaşınızı, eşinizi, dostunuzu sandığa götüreceksiniz. Ya kadınlara şiddeti, ölümü, tacizi, tecavüzü seçeceksiniz ya da kadınların, çocukların gençlerin hakkının hukukun korunup iyileştirilmesini tercih edeceksiniz. Ya dün bayramda olduğu gibi unutturulmak istenmesini ya da büyük coşkuyla kutlanmasını seçeceksiniz. Ya 2019'da PKK'ya, 2023'te Hizbullah'a sırtını dayayanları ya da ülkemizde terörün gölgesini barındırmayanları seçeceksiniz. Ya ensar diye diye ülkemizi yolgeçen hanına döndürenleri seçeceksiniz ya da hududumuzu namus, nüfus cüzdanımızı tapu bilenleri seçeceksiniz." İYİ Parti lideri Akşener, "Milletimiz güç hırsından yolunu kaybetmiş bir kişinin ihtiraslarına kurban olmayacak. İstibdadın karşısında hürriyet diye haykıracağız. Gereken cevabı sandıkta vereceğiz. Bizim kazanmaktan başka bir seçeneğimiz yok" ifadelerini kullandı.

SEÇİM GÜVENLİĞİ Akşener, seçim güvenliğine ilişkin de "Yeni bir sistem kuruyoruz. Seçim günü ıslak imzalı bütün tutanakları CHP il ve ilçelerine sonra da genel merkezlere gönderecek. İnsan unsurumuzu, avukatlarımızı, bilgiyi tek bir alanda toplayacağız. 2000 sandığa itiraz etmiştik. Bir kısmı tamamlandı. 2 şehrimizde milletvekili itirazlarımız devam ediyor" bilgisini verdi.