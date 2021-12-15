İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin, bir tankerde meydana gelen makine arızası nedeniyle askıya alındığı bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı Keçilik Koyu mevkisinde Ahmet Telli isimli tankerin makine arızası yaşadığı belirtildi.

Tankerin yanında olan Kurtarma-10 römorkörünün yanı sıra İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda Kurtarma-7 römorkörü, KEGM-5 botu ve kılavuz kaptanın tankere yönlendirildiği aktarılan açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği askıya alındı." bilgisi verildi.