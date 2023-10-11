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        Haberler Dünya Son dakika: İsrail'de acil durum hükümeti kuruluyor

        İsrail'de acil durum hükümeti kuruluyor

        İsrail Başbakanı Netanyahu ile muhalefet lideri Benny Gantz, acil durum hükümeti ve savaş kabinesi kurma konusunda anlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 17:13 Güncelleme: 11.10.2023 - 17:44
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        İsrail'de acil durum hükümeti kuruluyor
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        Associated Press'in Haaretz'den aktardığı haberine göre, Netanyahu ve Ulusal Birlik Partisi lideri Gantz, hükümet kurma konusunda uzlaştı.

        Likud Partisi kaynakları, Netanyahu, eski Genelkurmay Başkanı Gantz ve Savunma Bakanı Gallant'ın 'daraltılmış savaş kabinesinde' yer alacağını söyledi.

        Gantz'ın partisinden yine eski Genelkurmay Başkanı Eisenkot ile İsrail'in eski Washington Büyükelçisi ve mevcut Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in gözlemci olarak görev yapacağı belirtildi.

        Güvenlik kabinesinin görevlerinin aynı kalacağı ve Gantz'ın partisinden 5 ismin hükümette devlet bakanlıklarına getirileceği kaydedildi.

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