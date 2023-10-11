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Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlatmasının ardından İsrail'in Gazze Şeridi'ne doğru başlattığı "Demir Kılıçlar" operasyonu sürüyor.

GAZZE SINIRINDA YOĞUN ASKERİ SIĞINAK İsrail-Hamas çatışmalarının dördüncü gününde İsrail'in Gazze'ye kara harekatı başlatması yönündeki beklentiler artarken, İsrail ordusu salı günü boyunca Gazze sınırına askeri yığınak yapmayı sürdürdü.

"TÜM KISITLAMALAR KALDIRILDI" İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin "Tüm kısıtlamaları kaldırdım. Bölgeyi kontrol altına aldık şimdi tam taarruza geçiyoruz." dedi. REKLAM İsrail basınındaki haberlere göre Gallant, Gazze'deki duruma ilişkin yaptığı değerlendirmede, Hamas'ın "pişman olacağını" ve Gazze'nin "asla eskisi gibi olmayacağını" söyledi. Gallant, "Tüm kısıtlamaları kaldırdım. Bölgeyi (Gazze Şeridi sınırını) kontrol altına aldık şimdi tam taarruza geçiyoruz." ifadesini kullandı. "SURİYE'DEN FÜZELER ATILDI" İsrail Ordusu tarafından yapılan açıklamada Suriye'den füzeler atıldığı belirtildi. Açıklamada "Saldırıya top ve havan mermileri ile karşılık veriyoruz" dendi

İSRAİL'DE CAN KAYBI 1200'Ü AŞTI Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısının 1200'ü aştığı bildirildi. Yedioth Ahronoth gazetesinin İsrailli yetkililere dayandırdığı haberde, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı "Aksa Tufanı" saldırısında ölü sayısının güncel verilere göre 1200'den fazla olduğu ifade edildi. Haberde, saldırılar sırasında Hamas'ın esir aldığı İsraillilerin sayısının da 200'den fazla olduğunun tahmin edildiği belirtildi. REKLAM GAZZE'DE CAN KAYBI 900'Ü AŞTI İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 900'e, yaralı sayısı da 4 bin 500'e çıktı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 260'ı çocuk, 200'ü kadın olmak üzere 900'e, yaralı sayısının da 4 bin 500'e çıktığı belirtildi.

"SOYKIRIMDAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL" Filistin'in Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Riyad Mansour, İsrail'in Gazze Şeridi'ni bombalamasını ve Hamas kontrolündeki Filistin bölgesini tamamen kuşatmasının "soykırımdan başka bir şey değil" sözleriyle tanımladı. 169 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ İsrail ordusu, 7 Ekim Cumartesi sabahından bu yana öldürülen askerlerinin sayısının 169 olduğunu duyurdu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, öldürülen askerlerin 14'ünün kimliği açıklandı. REKLAM Buna göre, İsrail'in, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarıyla 7 Ekim Cumartesi sabahında bu yana girilen çatışmalarda öldürülen ve kimliğini açıkladığı asker sayısı 169'a yükseldi. Öte yandan yapılan açıklamada, Hamas'ın İsrail'e 4 bin 500 roket attığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden 2 bin 329 hedef vurduğu kaydedildi. *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.