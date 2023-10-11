Habertürk ekipleri sıcak bölgede: Canlı yayında Hamas füze ateşledi, Demir Kubbe devreye girdi

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Hamas'ın İsrail'e başlattığı 'Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından İsrail'in de Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı 'Demir Kılıçlar Operasyonu' sürüyor.

Dün Hamas'tan yapılan açıklamada Aşkelon'dakilere "17'ye kadar bölgeden ayrılın, saldırı olacak" uyarısı yapıldı. Sürenin dolmasının ardından da Aşkelon bölgesine roketler atıldı. İsrail'den ise Gazze'ye hava saldırıları deniz çevresinde gün boyu devam etti.

Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin ve kameraman Hakan Öztürk Aşkelon'dan son durumu bildiriyor.

İşte anbean bölgede yaşananlar...

13.40 - Hamas'ın roketli saldırısının ardından Aşkelon'da siren sesleri çalmaya devam ediyor.

13.30 - Canlı yayında bölgeye Hamas'ın roket saldırısı gerçekleşti. Demir Kubbe, saldırıların ardından devreye girdi.

13.06 - Gazze sınır hattında olası kara harekatı için tanklar yığınak yapıyor.

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