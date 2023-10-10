Tel Aviv'den kalkan son uçaklar İstanbul Havalimanı'na indi

"TEL AVİV'DE HAVALİMANINDA ÇOK UZUN KUYRUKLAR VAR"

Kardeşiyle aktarmalı olarak ABD'ye gitmek için İstanbul'a gelen yolculardan biri de İsrail vatandaşı Rebecca Satloff oldu. Tel Aviv'de yaşadığını belirten Satloff, "Şu anda Türkiye'deyiz. Buradan ne yazık ki Amerika'ya gitmeye çalışıyoruz. Aktarma uçuşuyla Los Angeles'a gideceğiz. Türkiye'de olmak güzel. Bunun için çok minnettarız. Tel Aviv'de havalimanında çok uzun kuyruklar var. İnsanlar uçuş için yalvarıyor. Bu uçuşlara çok para ödedik" diye konuştu.