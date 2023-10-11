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        Haberler Dünya İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları gece boyu sürdü

        İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları gece boyu sürdü

        İsrail-Hamas çatışmalarında 5. güne girerken İsrail savaş uçaklarının Gazze'ye yönelik hava saldırıları gece boyu devam etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 08:19 Güncelleme: 11.10.2023 - 08:19
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          İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarına gece boyunca devam etti.

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          Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin Kazan el-Neccar mahallesine düzenlenen hava saldırıları sonucu bölgeden alev ve dumanlar yükseldi.

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          "İSRAİL FOSFOR BOMBASI KULLANDI"

          Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde nüfusun yoğun olduğu bölgelere düzenlediği saldırılarda fosfor bombası kullandığını bildirdi.

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          Filistin Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformu hesabından yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail, Filistinlilere karşı uluslararası yasaklı olan beyaz fosforu kullanıyor." ifadeleri yer aldı.

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          Açıklamada, İsrail'in fosfor bombasını Gazze'nin kuzeyindeki Kerame bölgesinde kullandığı aktarıldı.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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