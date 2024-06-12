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        Son dakika haberi İSPARK ücretlerine zam

        İstanbul'da, İSPARK tarafından işletilen otoparkların ücretlerine yüzde 50'ye varan oranda zam yapıldı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 12.06.2024 - 18:22 Güncelleme: 12.06.2024 - 19:23
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        İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi haziran ayı üçüncü birleşimi, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

        Mecliste, İBB iştirak şirketi İSPARK tarafından işletilen otoparkların ücretlerine yüzde 50'ye varan oranda zam yapılması teklifi görüşüldü.

        Zam teklifi kapsamında, kapalı katlı otoparklar ve açık otoparklar ile yol kenarı otoparklarında; Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli, Üsküdar, Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Bayrampaşa, Bahçelievler, Eyüpsultan, Güngören, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Zeytinburnu, Tuzla ve Ümraniye'de araçlar için 1 saate kadar otopark ücretinin yüzde 35 zamla 52 liradan 70 liraya yükseltilmesi istendi.

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        Bu ilçelerde, 1-2 saat arası otopark ücretinin 66 liradan 90 liraya, 2-4 saat arası ücretin yüzde 50 zamla 73 liradan 110 liraya, 4-8 saat arası ücretin 101 liradan 135 liraya, 8-12 saat arası ücretin 134 liradan 180 liraya ve 12-24 saat arası ücretin de 202 liradan 270 liraya yükseltilmesi talep edildi.

        Teklifte kapalı katlı, açık otopark ile yol kenarı otoparklarda; Adalar, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Sultanbeyli ve Şile ilçelerinde ise 36 lira olan 1 saatlik park ücretinin 50 liraya çıkarılması gerektiği belirtildi.

        Bu ilçelerde, 1-2 saat arası ücretin 45 liradan 60 liraya, 2-4 saat arası ücretin 58 liradan 80 liraya, 4-8 saat arası ücretin 73 liradan 100 liraya, 8-12 saat arası ücretin 112 liradan 150 liraya, 12-24 saat arası ücretin ise 146 liradan 195 liraya yükseltilmesi istendi.

        Orman, koru ve mesire alanlarına giriş ücretlerine de artış talep edildi.

        Buna göre giriş ücretinin otomobiller için 104 liradan 141 liraya, minibüs-kamyonet-panelvan için 298 liradan 403 liraya, midibüs için 524 liradan 708 liraya, otobüs-kamyon için 1050 liradan 1418 liraya, motosiklet için de 69'dan 94 liraya çıkarılması istendi.

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        Mecliste yapılan oylamada, İSPARK otopark ücretlerine zam teklifi, AK Parti'nin "hayır" oyuna karşı CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi.

        İSPARK'ın yeni ücret tarifesinin onaylandıktan sonra yürürlüğe gireceği belirtildi.

        İSPARK otopark ücretlerine en son 11 Ekim 2023'te yüzde 57'e varan oranlarda zam yapılmıştı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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