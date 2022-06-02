HABERTURK.COM

2022 yılı Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat yüzde 15,2 oranında artışla 18 milyar 973 milyon dolar, ithalat yüzde 43,8 oranında artışla 29 milyar 652 milyon dolar oldu.

2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre, ihracat yüzde 20,4 oranında artışla 102 milyar 504 milyon dolar, ithalat yüzde 40,9 oranında artışla 145 milyar 737 milyon dolar olarak gerçekleşti

2022 yılı Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat, yüzde 15,2 oranında artarak 18 milyar 973 milyon dolar, ithalat ise yüzde 43,8 oranında artarak 29 milyar 652 milyon

dolar olurken dış ticaret hacmi, yüzde 31,1 oranında artarak 48 milyar 625

milyon dolar olarak gerçekleşti.

2022 yılı Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracatın ithalatı karşılama oranı 15,9 puan azalarak yüzde 64,0 olarak gerçekleşti. Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 12,3 puan azalarak yüzde 77,4 olarak gerçekleşti.

Mayıs ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla; Almanya yüzde 6 oranında artışla 1 milyar 491 milyon dolar, ABD yüzde 10,4 oranında artışla 1 milyar 272 milyon dolar ve Irak yüzde 44,1 oranında artışla 978 milyon dolar oldu.

İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 46,8 oldu. Mayıs ayında en fazla ithalat yapılan ülkeler sırasıyla; Rusya Federasyonu yüzde 117,8 oranında artışla 4 milyar 490 milyon dolar, Çin yüzde 22,9 oranında artışla 3 milyar 234 milyon dolar ve Almanya yüzde 11,1 oranında artışla 1 milyar 981 milyon dolar oldu. İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içerisindeki payı yüzde 56,9 oldu.

SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,

App Store

Google Play

Twitter hesabımızı takip edebilirsiniz.