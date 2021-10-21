Eren-7 Operasyonu'ndan acı haber! 1 asker şehit oldu

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında bugün sabah saatlerinde Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen Eren-7 Operasyonunda; 1 terörist hava destekli operasyon ile 1 terörist ise çıkan çatışma sonucu ölü olarak ele geçirilmiştir" denildi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu

Açıklamaya şöyle devam edildi: "Operasyonda 1 Jandarma Uzman Çavuşumuz Burak Tortumlu ağır yaralanmış, helikopter ile bölgeden alınarak Erzincan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.

2 TERÖRİST ETKİSİZLEŞTİRİLDİ

Operasyonda çıkan çatışmada jandarma personelimizi de şehit eden Gri kategorideki Kurtay Şerzan kod adlı Hayrettin Güneş adlı terörist dahil 2 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir."

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, "Tunceli’de devam eden ve 2 teröristin etkisiz hale getirildiği Eren-7 Operasyonu'nda, ağır yaralanan Kahraman Jandarmamız Burak Tortumlu Şehit düştü. Rabbim, Şehidimizin, ailesine sabr-ı cemîl ihsan eylesin; makamı cennet, mekanı âlî olsun inşallah" ifadelerini kullandı.