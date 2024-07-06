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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika Ali Yerkikaya'dan açıklama | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kuyu-7 operasyonunu açıkladı!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen "KUYU-7" operasyonlarında; elebaşılığını Volkan Reçber'in (Yurt dışı firar) yaptığı organize suç örgütü üyesi 33 şüpheli yakalandı" dedi.

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        Habertürk
        Giriş: 06.07.2024 - 08:12 Güncelleme: 06.07.2024 - 08:33
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        Volkan Reçber'in suç örgütüne darbe!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul ve İzmir’de düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, Kasten öldürme, Kasten adam öldürmeye teşebbüs, Kasten yaralama, İş yerlerine silahlı saldırı, 6136 sayılı kanuna muhalefet, Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve Mala zarar verme suçları olmak üzere 25 ayrı suç eylemini gerçekleştirdikleri tespit edildi.

        Operasyonlar sonucu: 34 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet AK-47 Kalaşnikof uzun namlulu tüfek, 1 adet balistik yelek ve 1 adet Uzi olarak tabir edilen otomatik silah ele geçirildi. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerine yer verdi.

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