Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi Halil Koç başkanlığında toplandı. Gündem mazeret taleplerine ilişkin çıkarılacak kararnameydi.

Talepler tek tek değerlendirildi. Ve sonuçta 334’ü adli yargı, 25’i ise idari yargı olmak üzere toplam 359 hakim ve savcıyı kapsayan kararname karara bağlandı. Kararname ile yapılan en dikkat çekici değişim İzmir’de yaşandı.

Bir süredir bazı iddialarla gündeme gelen İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre görevden alındı. Güre’nin yeni görevi Yargıtay Savcılığı oldu. Güre’nin yerine ise aynı yer Başsavcı Vekili olan Mustafa Öztürk getirildi.

Bir dönem İzmir’de dikkat çeken operasyonlara imza atan İzmir Başsavcı Vekili Okan Bato da görevden alındı, Bato’nun yeni görevi Antalya İstinaf savcılığı oldu.