Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş (73),koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş ve ailesinden 8 kişinin 'Covid-19' testleri pozitif çıkmıştı. Memleketi Trabzon'da olan Baş ve ailesinin, özel hastanede tedavi görüyordu.

HAYDAR BAŞ KİMDİR?

28 Ocak 1947'de Trabzon'da doğan Haydar Baş, ilk, orta ve lise öğrenimini Trabzon'da tamamladı. 1970 senesinde Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü'nü bitiren Baş, daha sonra lisansüstü eğitimini, doktorasını ve "profesör" unvanını Bakü Devlet Üniversitesi'nden aldı.

2001 yılında Bağımsız Türkiye Partisi'ni kuran Baş, 2011 Genel Seçimleri'nde Demokrat Parti milletvekili adayı olmuştu.