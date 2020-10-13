İzmir merkezli 25 ilde FETÖ’nün TSK yapılandırmasına yönelik başlatılan operasyonda, 105’i muvazzaf olmak üzere toplam 110 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin FETÖ’nün mahrem imamları ile ankesörlü/kontörlü sabit hatlar üzerinde irtibat kurdukları belirtildi. Şüphelilerin 89’unun gözaltına alındığı bildirildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün TSK’daki yapılanmasına yönelik Milli İstihbarat Teşkilatı, Milli Savunma Bakanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile sağladığı koordinasyon neticesinde mahrem imamlarla ankesörlü/ kontörlü sabit hat irtibatlı 105’i muvazzaf toplam 110 asker hakkında gözaltı kararı verdi. 25 ilde İzmir TEM, İzmir Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafında başlatılan operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 98’i Hava Kuvvetleri 12’si Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup olduğu öğrenildi. Gözaltı listesinde ismi bulunan şüphelilerden 7’si Albay, 2’si Yarbay, 9’u Binbaşı, 17’si Yüzbaşı, 37’si Üsteğmen, 4’ü Teğmen, 33’ü Astsubay, 1’i Uzman Çavuş rütbesinde olduğu bildirildi. Haklarında gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında 16 pilotunda bulunduğu belirtildi. Şimdiye kadar şüphelilerin 89’unun gözaltına alındığı bildirildi.
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