Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nın 11. gününde Hatice Akbaş, final maçında Rumen rakibi Lacramioara Perijoc ile karşılaştı.

Tribünlerin desteğini alarak müsabakaya başlayan milli boksör, ilk raundu 4-1 aldı. İkinci raundu 3-2 kaybeden Akbaş, son raunda üstün girerken, 3-2 kazanarak altın madalyaya ulaştı.

"İnancı geri çevirmedim"

Altın madalya kazandığı için çok mutlu olduğunu belirten Hatice Akbaş, “Yaşım çok genç, buna rağmen çok güzel sonuç elde ettiğimi düşünüyorum. Arkamdaki milli takım antrenörlerinin ve babamın bana inancı tamdı. Ben de bu inancı geri çevirmedim. Destekleyen Türk halkına sonsuz teşekkürler. Bizi izlemeye geldiği için bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Kulüp başkanımız Ali Koç’a, şube başkanımız Selahattin Atasever’e, milli takım antrenörlerime sonsuz teşekkürler. İstiklal Marşı okutacağım için çok mutluyum. Ülkemiz kadınlarda gitgide yükseliyor. Takımca hedefimiz Paris Olimpiyatları, inşallah bu performansı da orada gösteririz” ifadelerini kullandı.