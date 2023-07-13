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        Son dakika haberi Galatasaray, Angelno'yu KAP'a bildirdi!

        Galatasaray, Angelino'yu kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Yıldız isim için 1.5 milyon euro kiralama bedeli, 6 milyon euro şarta bağlı satın alma maddesi ve 2.3 milyon euro yıllık ücret ödenecek

        Ajanslar
        Giriş: 13.07.2023 - 20:51
        Galatasaray KAP'a bildirdi!
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        Galatasaray, Angelino'yuAngelino'yu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

        Konu ile ilgili KAP'aKAP'a şu açıklama yapıldı:

        "Profesyonel futbolcu JoséJosé ÁngelÁngel EsmorisEsmoris TasendeTasende ve kulübü RasenBallsportRasenBallsport Leipzig GmbHGmbH ile oyuncunun 2023-2024 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 1.500.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcunun şarta bağlı satın alma bedeli 6.000.000 Euro'dur. Futbolcuya ise 2023-2024 sezonu için net 2.300.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

        Galatasaray transferi bu video ile duyurdu:

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