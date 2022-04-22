Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dün, "28 şampiyonlukla Türkiye'nin en fazla şampiyonluğu olan takımı ifadesini kullanmıştı. Galatasaray'ın yanıtı gecikmedi.

Sarı-Kırmızılılar'ın resmi sosyal medya hesabı, Nef Stadyumu'nda daha önce oynanan Fenerbahçe derbisinde yapılan 'Herkes rütbesini bilecek, selam dur' koreografisi ile Galatasaray Müzesi'nin fotoğrafını paylaştı.

Cimbom paylaşımına 4 yıldız ekleyerek, "Taraflı, tarafsız tüm futbolseverleri Galatasaray Stadyum Müzesi'ne bekliyoruz" notunu düştü.