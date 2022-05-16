Burak Elmas yönetiminin idari açıdan ibra edilmemesi üzerine kongre sürecine giren ve 19 Haziran'da yeni başkanını seçecek olan Galatasaray'da sürpriz bir gelişme oldu.

Sarı-kırmızılılarda eski başkan Dursun Özbek'in çatı aday olarak seçime girmesi için yoğun bir trafik yaşanıyor. Özbek kendisine ait otelde dün akşam başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun yanı sıra Erden Timur ve Cemal Özgörkey ile toplantı yaptı.

Önceki gün basketbol maçını da izleyen ve taraftardan büyük ilgi gören Dursun Özbek'in aday olacağı ve güçlü bir yönetim için kolları sıvadığı öğrenildi. Erden Timur ve Ali Yüce'nin de Özbek'in listesinde yer alacağı konuşuluyor... 23 Mayıs 2015'te başkanlık koltuğuna oturduğu Galatasaray'dan 23 Ocak 2018'de ayrılan Özbek, Galatasaray'ın 36. başkanı olmuştu.

3 İSİM ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Galatasaray'da başkanlık seçimi için Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk ve Fırat Develioğlu adaylıklarını açıklamıştı. Bu 3 adayın dışında Burak Elmas'ın da seçime hazırlandığı öne sürülmüştü.

ÖZTÜRK VE HAMAMCIOĞLU'NDAN İDDİALARA YANIT

Öte yandan başkan adayı Metin Öztürk, Özbek'in yönetiminde ikinci başkan olma şartıyla çekilmeyi kabul ettiği iddiaları üzerine şu açıklamayı yaptı:

"Bugün akşam üzeri 36. Başkanımız Dursun Özbek'in daveti üzerine kahve içtik. Bundan önce olduğu gibi Finansal sorunlar ve çözüm önerileri üzerine 30 dakika sohbet ettik. Durum bundan ibarettir."

Diğer başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu da Dursun Özbek'in listesine gireceği iddialarına açıklık getirdi. NTV Spor'a konuşan Hamamcıoğlu, "Dursun Özbek'in listesine gireceğime yönelik haberler gerçek dışı. Başkan adaylığım devam ediyor" ifadelerini kullandı.

NELER YAŞANDI?

26 Mart 2022 - Galatasaray'ın yıllık olağan mali genel kurulunda Başkan Burak Elmas yönetiminin faaliyetleri mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi. Seçim kararı alındı.

30 Mart 2022 - Galatasaray olağanüstü seçim genel kurul toplantısının 23 Nisan'da, yeterli çoğunluk sağlanamazsa 30 Nisan'da yapılacağı açıklandı.

8 Nisan 2022 - İstanbul Valiliği Dernekler Masası, sarı-kırmızılı kulübe olağan genel kurul iptali, olağan genel kurul sonucunda alınan seçim kararının iptali, kulüp tüzüğünün idari ibrasızlıkla ilgili tüm maddelerinin iptali yönünde dava açtı.

19 Nisan 2022 - Üye Fırat Develioğlu, son genel kurulda alınan seçim kararına tedbir koydurdu.

22 Nisan 2022 - Galatasaray yönetimi, 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak alınan tedbir kararını kaldırdı.

23 Nisan 2022 - Burak Elmas, kendilerine verilen idari ibrasızlığın kaldırılmasına yönelik genel kurulun iptali davası açtı.

28 Nisan 2022 - Develioğlu, bir üst mahkemeye başvurarak yeniden tedbir konulmasını istedi.

29 Nisan 2022 - İstinaf Mahkemesi tarafından sarı kırmızılı kulüpteki seçim sürecine tedbir kararı kondu ve seçim bir kez daha iptal edildi.

30 Nisan 2022 - Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "4-11 Haziran'la ilgili karar alacağız ve yürürlüğe sokacağız. Galatasaray'da seçim olacak" dedi.

02 Mayıs 2022 - Galatasaray, Olağanüstü Seçim Genel Kurulu'nun 4-11 Haziran’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda yapılacağını açıkladı.