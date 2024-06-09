Son dakika haberi Fenerbahçe'de üçüncü Ali Koç dönemi!
Fenerbahçe'de rekor katılımlı olağan seçimli genel kurulun kazananı Ali Koç oldu! Yaklaşık 27 bin üyenin oy kullandığı seçimde Aziz Yıldırım'ı geride bırakan Ali Koç, üçüncü kez Fenerbahçe başkanı seçildi!
Giriş: 09.06.2024 - 19:36 Güncelleme: 09.06.2024 - 19:36
Fenerbahçe'de rekor katılımlı olağan seçimli genel kurulun kazananı Ali Koç oldu! Yaklaşık 27 bin üyenin oy kullandığı seçimde Aziz Yıldırım'ı geride bırakan Ali Koç, üçüncü kez Fenerbahçe başkanı seçildi!
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