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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ali Koç: Artık Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor - Fenerbahçe Haberleri

        Ali Koç: Artık Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor

        Fenerbahçe'de yeniden başkanlığa seçilen Ali Koç, "Bu yarışın bir kaybedeni olmasın, tek bir kazananı olsun o da Fenerbahçe olsun dedim. Şimdi bunu gerçekleştirme zamanı. Artık Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor. Başarılara doyacağımız, Fenerbahçeli olmayan taraftarların da Fenerbahçe'yi izleyeceği, marka değerimizin gelişeceği, ulusal ve uluslararası başarılar elde edeceğimiz bir dönem yarından itibaren başlamaktadır. Kimse Fenerbahçe'den büyük değildir" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2024 - 20:07 Güncelleme: 09.06.2024 - 20:39
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        Ali Koç: Artık Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor
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        Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağan genel kurul toplantısında resmi olmayan sonuçlara göre yeniden başkan seçilen Ali Koç, "Daha önce 'Bu yarışın bir kaybedeni olmasın, bir kazananı olsun, o da Fenerbahçe olsun.' dedim. Şimdi bunu gerçekleştirme zamanı." dedi.

        Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen kongrede Ali Koç, kürsüye gelerek konuşma yaptı.

        Resmi sonuçlar açıklanmamasına karşın, kongre divan başkanı Vefa Küçük tarafından başkan olduğu açıklanan Ali Koç; güzel, demokratik ve heyecanlı bir kongreyi tamamladıklarını belirtti.

        28 bine yakın oy kullanıldığını dile getiren Koç, "Bu Fenerbahçe demokrasisi adına büyük bir mutluluk, yeni bir rekordur. Türkiye'de hiçbir kulüp bu rakamlara yaklaşamıyor. Fenerbahçe büyüklüğünü bir kez daha gösterdik. Biz yüksek divan kurulu toplantılarımızı bile, rakip takımlarımızın üye sayısından fazla olduğu için demokrasi şöleninde yapıyoruz. Fenerbahçemizin geleceğine sizler karar verirsiniz. Resmi olmayan sonuçlar hepimize hayırlı olsun. Kongrede yarıştığım Sayın Aziz Yıldırım ve ekibine, bunu bir demokrasi şölenine çeviren siz üyelerimize yürekten teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Kampanya süresince yaptığı konuşmaları hatırlatan ve gerçekleştirilen kongrede kazananın Fenerbahçe olmasını söylediğini dile getiren Koç, şöyle devam etti:

        "Daha önce 'Bu yarışın bir kaybedeni olmasın, bir kazananı olsun, o da Fenerbahçe olsun.' dedim. Şimdi bunu gerçekleştirme zamanı. Bundan sonra önümüze bakma zamanı. Artık Fenerbahçe çağı, bugünden itibaren başlıyor. Başarılara doyacağımız, dünyada Fenerbahçeli olmayan taraftarların da Fenerbahçe'yi izleyeceği, hayran sayımızın artacağı, marka değerimizin gelişeceği, ulusal ve uluslararası başarılar elde edeceğimiz bir dönem yarından itibaren inşallah başlayacak. Fenerbahçe adını duyunca rakiplerimizin irkileceği bir döneme giriyoruz. Bütün dünyaya Fenerbahçe'nin büyüklüğünü gösterme zamanıdır. Yarından itibaren hepimiz bu yeni dönemin parçası olalım, herkesin çorbada tuzu olsun. Bugün bu camianın bütün renklerini kucaklamak için buradayız. Bizler hiçbir kulüpte olmayan bu dostluğu sahipleniriz, hem de artık sıkı sıkıya sahipleneceğiz."

        Fenerbahçe'de üçüncü Ali Koç dönemi!
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        Camiada birlik ve beraberliğin çok önemli olduğunun altını çizen Koç, şöyle konuştu:

        "Size şampiyonluk yolunda kuracağımız takım yolunda belli tarifler verdik. Ama verdiğim bir diğer önemli tarif, kalıcı şekilde gerçekleştireceğimiz tarif, kırgınlıklar bitsin, geçmişi unutalım, geleceğe yepyeni bir sayfa açalım. Bu yolda samimi şekilde, hiç düşünmeden, hesap kitap yapmadan bir adım atan herkese 10 adım atacağımıza şüpheniz olmasın. Bize oy versin ya da vermesin, herkesi bu yolda birleştirmek için elimizden geleni yapacağız. Siz de buna ortak olacaksınız. Olmadığınız takdirde bu hedefi gerçekleştiremeyiz. Artık Fenerbahçe'yi, hocasını, yönetimini, başkanını sosyal medyada bir oyuncak haline getirmeyelim. Bütün sosyal medya gücümüzü rekabete, rakiplerimize, bize belden aşağı vuranlara ve yıkmak istediğimiz sistem için harcayalım."

        Seçim sonuçlarının bazı kesimleri memnun etmediğini de dile getiren Koç, şunları söyledi:

        "Eminim Riva tarafında bu akşamki sonuçlardan memnun olmayan biri vardır. Artık değişim zamanı. Küskünlükleri, kırgınlıkları arkamızda bırakarak daha güçlü bir Fenerbahçe oluşturalım. Yeni bir dönem için çalışıyoruz ve buradan söz veriyorum, dün olduğu gibi bugün de Fenerbahçemizin menfaatlerini her şeyin üzerinde tutacağız. Dün olduğu gibi bugün de her türlü zorluğu göğüsleyeceğiz. Dün olduğu gibi bugün de aslolan Fenerbahçe'dir diyeceğiz. Sesini yükseltenler, bize karşı güç gösterisi yapanlar çok iyi bilsinler ki, ağaçları büyüten gök gürültüleri değil yağmurlardır. Fenerbahçe sağanak yağmuruna herkes hazır olsun. Çünkü biz sesimizi değil gücümüzü yükseltmek için devam ediyoruz. Yarın sabah gelin omuz omuza Fenerbahçe'nin umut ve başarı dolu geleceğini inşa edelim. Sen, ben, biz için değil Fenerbahçe için. Yaşa Fenerbahçe."

        Ali Koç ve Aziz Yıldırım el ele
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        KOÇ VE YILDIRIM EL ELE

        Fenerbahçe Kulübünün olağan seçimli genel kurul toplantısında resmi sonuçlar açıklanmadan başkan adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım birlikte kürsüye gelirken, Koç'u tebrik eden Yıldırım, "İnşallah Sayın Ali Koç ve yanındaki arkadaşları, bu harita doğrultusunda bu sene Fenerbahçe'yi şampiyon yaparlar." ifadelerini kullandı.

        Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen seçimin ardından oyların sayılması sırasında başkan adaylarından Ali Koç tezahüratlar eşliğinde sahaya çıktı.

        Bu sırada başkan adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesindeki isimlerden Savaş Adalet, Ali Koç'la kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Ali Koç, Aziz Yıldırım ve yönetim listesinde yer alan isimlerin bulunduğu odaya giderek Yıldırım'la bir araya geldi. Yıldırım ve ekibi, Ali Koç'u tebrik etti.

        Bu anların görüntüleri stadyumdaki dev ekranlara yansıtılırken tribünlerde yer alan sarı-lacivertliler "İki başkan el ele, hep beraber tribüne." tezahüratları yaptı. Tribünlerin isteğine kayıtsız kalmayan Ali Koç ve Aziz Yıldırım birlikte kürsüye geldi.

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        AZİZ YILDIRIM: ELİMİZDEN GELEN DESTEĞİ VERİRİZ

        Kürsüde kısa bir konuşma yapan Yıldırım, kongreye katılan üyelere teşekkür ederek şunları söyledi:

        "Sevgili Fenerbahçeliler. Bugün Fenerbahçe'ye yakışan bir kongre yaptık. Ben ve arkadaşlarım görevimizi yaptık. Yol haritasını çizdik. İnşallah Sayın Ali Koç ve yanındaki arkadaşları, bu harita doğrultusunda bu sene Fenerbahçe'yi şampiyon yaparlar. Biz de elimizden gelen desteği veririz. Hepinizi seviyorum, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Fenerbahçeliyiz."

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