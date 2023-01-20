Sarı-lacivertliler, bu transfer için Hollanda ekibine 4 milyon 250 bin euro bonservis bedeli ödeneceğini duyurdu.

''Bruma, sezon sonu geçerli olmak üzere zorunlu satın alma opsiyonuyla Fenerbahçe'ye kiralık gitmişti. Transfer şimdi gerçekleşti ve böylece kalıcı transfere çevrildi."

"Kadromuzda kiralık olarak yer alan Armindo (Bruma) Tué Na Bangna'nın kulübü Psv Eindhoven ile satın alma opsiyonunun kullanımı konusunda anlaşmaya varılmıştır.