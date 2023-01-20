Fenerbahçe, PSV'den sezon başında kadrosuna kattığı Bruma'nın satın alma opsiyonunu kullandı.
Sarı-lacivertliler, bu transfer için Hollanda ekibine 4 milyon 250 bin euro bonservis bedeli ödeneceğini duyurdu.
İşte Fenerbahçe'nin açıklamasının tamamı:
"Kadromuzda kiralık olarak yer alan Armindo (Bruma) Tué Na Bangna'nın kulübü Psv Eindhoven ile satın alma opsiyonunun kullanımı konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Bu anlaşma sonucunda Psv Eindhoven kulübüne 4.250.000 Avro transfer bedeli ödenecektir."
28 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusuyla 2,5 + 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Bruma, ligin ilk yarısında yabancı kontenjanı sebebiyle kadroya yazılamamıştı.
PSV'DEN AÇIKLAMA
''Bruma, sezon sonu geçerli olmak üzere zorunlu satın alma opsiyonuyla Fenerbahçe'ye kiralık gitmişti. Transfer şimdi gerçekleşti ve böylece kalıcı transfere çevrildi."