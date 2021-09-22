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ABD Merkez Bankası (Fed Başkanı) Jerome Powell, faiz artırımı için hala uzun bir yol olduğunu söyledi. Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında varlık alımlarını azaltmanın zamanının geldiğini, konuyla ilgili kararının gelecek ay gelebileceğini söyledi. Fed, faize ve tahvil alımlarına dokunmadı. Varlık alımlarında yavaşlamaya dönük sinyaller güçlense de herhangi bir program açıklanmadı.

Fed'in hedeflerine ulaşmaya güçlü şekilde bağlı olduğunun altını çizen Powell, ''Fed'in aldığı tedbirler toparlanma tamamlanan kadar ekonomiye para politikası desteğinin sürmesini sağlayacak'' dedi.

Büyümenin yılın geri kalanında da güçlü bir hızla devam etmesinin büyük olasılık olduğunu aktaran Powell ''Bazı sektörlerde kısa vadeli arz sıkışıklıkları ekonomik aktiviteyi sınırlıyor. Fed, revizyonlar yapsa da hala hızlı ekonomik büyüme bekliyor. Virüs konusunda devam eden korkular istihdam büyümesi üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor, zaman içinde azalacaklardır'' diye konuştu.

Uzun vadeli enflasyon beklentilerinin yüzde 2 hedefi ile uyumlu olduğuna vurgu yapan Powell ''Eğer enflasyon beklenenden yüksek kalmaya devam eder ise Fed buna yanıt verir'' ifadesini tekrarladı.

'EKONOMİ BEKLENDİĞİ GİBİ İLERLERSE, GELECEK TOPLANTIDA HAREKETE GEÇEBİLİRİZ'

Powell, Fed'in varlık alımlarının uygun hızını, bunu yapmak için şartlar tatmin edici seviyeye geldiğinde tartışacağını kaydetti. Powell ''Eğer ekonomisin rayında ilerlemeye devam ettiğini görürsek varlık alımlarında azaltım gelecek yılın ortasında tamamlanır. FOMC açıklamasında kullanılan dil, varlık alımlarında azaltım için çıtanın gelecek toplantıda da yakalanabileceğine işaret ediyor. Varlık alımlarında azaltım başladığında faiz artırımı testinin tatmin edici olmasından hala oldukça uzakta olacağız. Faiz artırımı için hala uzun bir yol var. Varlık azaltımı testinin, faiz artırım testi ile karşılaştırmamak gerekli, faiz artırım testi çok daha büyük bir test olacak.Varlık azaltımına başlamak için çok güçlü istihdam verisine ihtiyaç yok'' diye konuştu.

Powell Fed yetkililerinin kişisel portföyleriyle ilgili soyu ya da ''Fed'deki herkesin yıllık olarak finansal işlemlerini açıklıyor. Kaplan ve Rosengren'in finansal piyasa işlemlerinden haberdar değildim. Eşim ve ben yerel yönetim tahvillerine çok uzun zamandır yatırım yapıyoruz. Fed'in üyelerin işlemlerine ilişkin kuralları değiştirmesi gerekli ve bunu yapmaktayız'' yanıtını verdi.

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