30 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 23 Mart Pazartesi günü sosyal medya üzerinden koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve tedaviye başlandığını açıklamıştı. Tecrübeli teknik adam, tedavisinin 8. gününde yapılan tetkikleri sonucunda bugün hastaneden taburcu edildi.
— Liv Hospital Group (@livhospital) March 30, 2020
Terim'in tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada, "Covid 19 teşhisi ile hastanemize yatan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün yapılan kan ve tomografi tetkikleri sonucu, tedavisini gerçekleştiren uzman hekimlerimizden oluşan komisyon kararı ile hastanemizden taburcu edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
TESTİ POZİTİF
Fatih Terim'in tedavisine evinde devam edileceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Hastamızın, Sağlık Bakanlığı tedavi ve takip protokolü çerçevesinde hastanede bulunduğu 7 gün sonrasında her ne kadar testi halen pozitif olsa da klinik bulgularındaki iyileşmeyle tedavisinin kalan kısmını evinde sürdürmesi ve gerekli olması halinde tekrar hastanemize gelmesi uygun bulunmuştur. Hastamız, 14 gün süreyle kendisi ve sevdikleri için karantina uygulamasına devam edecektir. Sayın Terim ve bu hastalıkla mücadele eden tüm hastalara geçmiş olsun dileklerimizle."
YUSUF GÜNAY DA TABURCU OLDU
Galatasaray'da iyi haberler arka arkaya geliyor. Teknik direktör Fatih Terim'in ardından başkan yardımcısı Yusuf Günay da tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Yusuf Günay, Fatih Terim´in koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından 24 Mart´ta test yaptırmak için hastaneye gitmiş ve testlerinin pozitif çıkmasının ardından tedavi altına alınmıştı.
Günay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bir hafta süren tedavi sürecim başarıyla tamamlanarak an itibariyle taburcu oldum. Ulus Liv Hospital doktorları ile sağlık personeline ve şifa dileklerini ileten herkese şükranlarımı sunuyor, tüm hastalarımıza Allah´tan acil şifalar diliyorum" dedi.
ALBAYRAK'IN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Öte yandan 18 Mart'ta hastaneye yatan ve 13 gündür kontrol altında tutulan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.
— Yusuf GÜNAY (@yusuf_gunay) March 30, 2020
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