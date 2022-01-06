Eyüpsultan'da İETT otobüsü durağa çarptı! Yaralılar var

Eyüpsultan'da kontrolden çıkan İETT otobüsü durağa çarptı.

İslambey Mahallesi Tahta Minare Caddesi'nde ilerleyen İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine otobüs durağına çarptı.

Eyüpsultan’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, yolcuların beklediği durağa dalmış, çarpmanın etkisiyle durakta bekleyen 1’i kadın 2 kişi yaralanırken, otobüsün altında ayağı sıkışan kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmıştı.

Kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu yaşanıyor.