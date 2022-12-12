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Habertürk TV'nin AK Parti kaynaklarından aldığı bilgiye göre EYT düzenlemesiyle ilgili takvim ocak ayında başlayacak. EYT yasa teklifinin aralık ayının sonuna doğru Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması ve yıl bitmeden Plan Bütçe Komisyonu ve Genel Kurul’da hızla görüşülerek yasalaştırılması bekleniyordu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 8 Aralık'ta TBMM Genel Kurulu’nda bakanlığının bütçe görüşmeleri sırasında emeklilikte yaşa takılanları (EYT) Ocak ayından önce Meclis'e getirmeyi çalıştıklarını belirterek, "En kapsamlı düzenlemeyi" yapacağız ifadeleri kullanmıştı.

Bilgin EYT düzenlemesinin azamasının sebeplarini şöyle sıralamıştı: ''Bir defa, herkesi dinlemek zorundayız, herkesi dinliyoruz, en son, odaları dinlemeye başladık. Çünkü meselenin bir boyutu, bildiğiniz gibi iş adamlarının, kıdem tazminatına... Şimdi, bu mesele, öncelikle hep bizim açımızdan, devlet açısından ele alınan bir konuydu fakat doğrudan doğruya işverenleri ilgilendiriyor. İşveren diyor ki: "Benim çalışanlarımın, üstelik de kıdemli, tecrübeli, iş tecrübesi ve becerisi gelişmiş adamlarımın oranı yüzde 10, yüzde 15 -en düşüğü yüzde 10, büyük işletmelerde daha fazla- biz bunları kaybetmek istemeyiz ama bir de bize mali yükü var. Bunu nasıl yapacağız? Bu süreci nasıl yöneteceksiniz?"

''EN KAPSAMLI DÜZENLEMEYİ YAPACAĞIZ''

Giderek öyle talepler geliyor ki işte, kamuoyunda tartışılan şeyler herhâlde bunlarla ilgili duyumlar. Yaş sınırından bahsedenler oluyor. Başka tekliflerde bulunanlar, "Şunu öteleyin." diyenler, "Bunu öteleyin." diyenler oluyor. Bir de bizim çalışmanın teknik yönüyle ilgili problemler var. Nedir? Biliyorsunuz, bu, 8 Eylül 1999 öncesi çalışanları, işe girenleri, onları kapsıyor. Fakat o zaman, henüz bizde dijital ortamda bu kayıt sistemleri yok. Bunların büyük bir çoğunluğu iş değiştirmiş, evrakları kaybolmuş veya evrakları bulunamıyor. Biz bütün bunları organize etmeye çalışıyoruz, kapsamına tam anlamıyla ulaştığımız zaman -ki ben bu ayın sonuna kadar Meclise getireceğimi söylemiştim, inşallah, sözümü tutarım, ocak ayına sarkmaz- bütün bu çalışmaları tamamladığımız zaman, gerçek boyutları ortaya çıktığı zaman yüce Meclisle bunu paylaşacağım. Onun için şunu söyleyeyim ki en kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızdan kimsenin endişesi olmasın.''

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