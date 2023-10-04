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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Son dakika haberi Eylül'de ihracat rekoru! - İş-Yaşam Haberleri

        Eylül'de ihracat rekoru!

        Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre, ihracat yüzde 0.3 oranında artışla 22 milyar 670 milyon dolar, ithalat yüzde 14.1 oranında azalışla 27 milyar 658 milyon dolar oldu. Ticaret Bakanı Bolat, "Cumhuriyet tarihimizin en yüksek eylül ihracatına ulaştık" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2023 - 11:24 Güncelleme: 04.10.2023 - 11:59
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        Eylül'de ihracat rekoru!
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        2023 yılı Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre, ihracat yüzde 0.3 oranında artışla 22 milyar 670 milyon dolar, ithalat yüzde 14.1 oranında azalışla 27 milyar 658 milyon dolar oldu.

        Dış ticaret hacmi ise Eylül ayında yüzde 8.2 oranında azalarak 50 milyar 328 milyon

        dolar olarak gerçekleşti.

        Ocak-Eylül döneminde ise, ihracat yüzde 0.3 oranında azalışla 187 milyar 464 milyon dolar, ithalat yüzde 1.3 oranında artışla 274 milyar 755 milyon dolar olarak gerçekleşti.

        Yılın ilk 9 ayında da dış ticaret hacmi, yüzde 0.6 oranında artarak 462 milyar 219 milyon dolar olarak gerçekleşti.

        Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) Eylül ayı 2023 Dış Ticaret Rakamları'nın açıklandığı toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Eylülde ihracatımız yıllık yüzde 0,3 artışla 22 milyar 670 milyon dolar olarak gerçekleşti. Cumhuriyet tarihimizin en yüksek eylül ihracatına ulaştık" dedi.

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        12 AYLIK DÖNEMDE DIŞ TİCARET HACMİ YÜZDE 3.1 ARTTI

        Ticaret Bakanlığı verilerine göre, son 12 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre,

        ihracat yüzde 0.4 oranında artarak 253 milyar 535 milyon dolar, ithalat yüzde 5.1 oranında artarak 367 milyar 224 milyon dolar, dış ticaret hacmi yüzde 3.1 oranında artarak 620 milyar 759 milyon dolar olarak gerçekleşti.

        2023 yılı Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracatın ithalatı karşılama oranı 11.8 puan artarak yüzde 82 olarak gerçekleşti.

        Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 6 puan artarak yüzde 95.3 olarak gerçekleşti.

        Enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda ise, ihracatın ithalatı karşılama oranı 1.3 puan artarak yüzde 102 olarak gerçekleşti.

        EN ÇOK İHRACAT ALMANYA'YA YAPILDI

        Eylül ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla Almanya (1 milyar 913 milyon dolar), ABD (1 milyar 201 milyon dolar) ve Irak (1 milyar 197 milyon dolar) oldu.

        İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 47.2 oldu.

        Eylül ayında en fazla ithalat yaptığımız ülkeler sırasıyla, Çin (3 milyar 727 milyon dolar), Rusya Federasyonu (3 milyar 196 milyon dolar) ve Almanya (2 milyar 358 milyon dolar)

        oldu.

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        İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içerisindeki payı yüzde 57.7 oldu.

        İHRACATTA EN BÜYÜK PAY İMALAT SANAYİNDE

        Açıklanan verilere göre, Eylül ayında sektörlere göre ihracatın payı sırasıyla, imalat

        sanayi yüzde 93.2 (21 milyar 128 milyon dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü yüzde 4.7 (1 milyar 65 milyon dolar), madencilik ve taş ocakçılığı sektörü yüzde 1.6 (362 milyon dolar) oldu.

        Eylül ayında sektörlere göre ithalatın payı sırasıyla, imalat sanayi yüzde 83.4 (23 milyar 65 milyon dolar), madencilik ve taş ocakçılığı sektörü yüzde 11.9 (3 milyar 304 milyon dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü yüzde 2.7 (733 milyon dolar) oldu.

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