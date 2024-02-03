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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Emekliye ek zam Resmi Gazete'de yayımlandı - Son dakika haberleri - İş-Yaşam Haberleri

        Son dakika haberi Emekliye ek zam Resmi Gazete'de

        SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammının, memur emeklileriyle eşitlenerek yüzde 42'den yüzde 49'a yükseltilmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Öte yandan kısa çalışma gerekçelerine "genel salgın" durumu da eklendi. Sigortalının kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için gereken asgari prim ödeme gün sayısı 600'den 450'ye indirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 00:50 Güncelleme: 03.02.2024 - 01:45
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        Emekliye ek zam Resmi Gazete'de
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        TBMM Genel Kurulunda kabul edilen; çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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        Kanuna göre, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarında ocak ödeme dönemi itibarıyla geçerli olacak 6 aylık artış oranı yüzde 49,25 oldu. En düşük emekli aylığı, ocak ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltildi.

        ASGARİ PRİM ÖDEME GÜN SAYISI İNDİRİLDİ

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        Kısa çalışma gerekçelerine "genel salgın" durumu da eklendi. Sigortalının kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için gereken asgari prim ödeme gün sayısı 600'den 450'ye indirildi.

        Sigortalının kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi bulunması ve son 3 yılda en az 450 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekecek.

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