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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2024 SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ek zam farkı yattı mı, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? - Merak Edilenler Haberleri

        Emekli maaş farkları yattı mı? 2024 SSK ve Bağ-Kur emekli ek zam maaş farkı ne zaman yatacak?

        Emekli maaş farkları ödeme tarihleri için geri sayım başladı. Geçtiğimiz hafta emekliye ek zam müjdesi verildi. SGK, Bağkur emekli aylığı zam oranı yüzde 49,25'e yükseltildi. Bu kapsamda emekliye ek zam farkının ne zaman yatırılacağı sorgulaması hız kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli maaşı zam farkı ödeme tarihine ilişkin açıklamada bulundu. İşte, "Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2024 - 13:27 Güncelleme: 02.02.2024 - 13:27
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        • 1

          Emekli maaşı farkları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 6 aylık enflasyon farkına göre yüzde 36,57 oranında zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam yapıldı. Emekli aylıkları memur maaş zammına eşitlendi ve yüzde 49,25'e yükseltildi. Bu kapsamda en düşük emekli maaşı 7 bin 500 liradan 10 bin liraya arttı. Peki, emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte, konuya dair ayrıntılar...

        • 2

          TBMM'DE KABUL EDİLDİ: EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10 BİN TL OLDU!

          Emekli maaşında zam oranı maddeleri kabul edildi. TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden İşsizlik Sigortası ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde emeklileri ilgilendiren maddeler kabul edildi.

          En düşük emekli maaşı 10 bin TL olurken maaş zammı yüzde 49.25 olarak güncellendi.

        • 3

          EMEKLİ EK ZAMMI YÜZDE 11,68 OLDU!

          SSK ve Bağ-Kur emeklisine ilave bir zam daha verildi. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren gelişmeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı. Bakan Işıkhan, katıldığı bir televizyon programında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artışı ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25’e yükselttiklerini açıkladı.

          EMEKLİ ZAMMI MEMURA EŞİTLENDİ!

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 49,25 zam yapılacağını açıkladı. Verilen zam ile SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranları memur emeklileriyle eşitlendi.

        • 4

          EMEKLİ ZAM FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

          Emeklilere yapılan yüzde 49,25'lik zam oranının ardından zamlı maaş farklarının ne zaman yatırılacağı sorgulanmaya başladı.

          Bakan Işıkhan, ek zamdan kaynaklı farkların, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 1 hafta içerisinde ödeneceğini açıkladı.

        • 5

          EMEKLİYE EK ZAM ÖDEME RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?

          Emekliye ek zamma ilişkin yasal düzenleme henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadı. Düzenlemenin yasalaşmasının ardından gelecek hafta itibariyle emeklilerin ek maaş farkı da hesaba geçecek. Konuya ilişkin yeni bir gelişme yaşandığında haberimize eklenecek.

        • 6

          4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ

          Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

          Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

          Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

        • 7

          4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

          Emekli Sandığı ödeme günleri cumartesiye denk geldiğinde maaş ödemeleri cuma günü yapılırken pazar gününe denk gelen ödemeler ise pazartesi günü yapılır.

          Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;

          Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

          Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

          Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

          Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

          Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

          Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;

          Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

          Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

          Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

          Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

          Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

          Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler;

          Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

          Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

          Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

          Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

          Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde maaşlarını alırlar.

        • 8

          EMEKLİ SANDIĞI MAAŞ FARKLARI ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU

          Emekli Sandığı'ndan aylık alanlar için zam farkı tarihi belli oldu.

          Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), alanların ocak ayı zam farkı ile harp ve vazife malullerinin ek ödemelerinin 26 Ocak'ta ödenmeye başlayacağını duyurdu.

          Aylıklarını her ay alanlara, 1 aylık tutarında ödeme yapılacak.

          Aylıklarını üçer aylıklar halinde alanlardan kasım-aralık-ocak döneminde aylık alanlara 1 aylık tutarında, aralık-ocak-şubat döneminde aylık alanlara 2 aylık tutarında, ocak-şubat-mart döneminde aylık alanlara 3 aylık tutarında aylık farkı verilecek.

          2 milyon 481 bin 769 kişiye 19,3 milyar TL fark tutarı ödenecek.

        • 9

          Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

          Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

          Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

          Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

          Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

        • 10
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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