Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bayramda emekliye bin 100 TL ikramiye verileceğini açıkladı. Bilgin, ödemelerin 28 - 29 Nisan'da yapılacağını duyurdu.
2018 yılında 1000 TL olarak belirlenen emekliler için bayram ikramiyesi, 2021 yılında bin 100 TL'ye çıkarılmıştı. 2022 için beklentiler ikramiyelerde ciddi artışın yapılması yönündeydi ancak açıklanan rakamla herhangi bir artış yapılmamış oldu.
CHP, geçen hafta emeklilerin bayram ikramiyelerinin bin 100 TL'den asgari ücret seviyesine çıkartılmasını içeren bir yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sunmuş; bankalar, sigorta şirketleri, ticaret ve sanayi odaları ve borsalardan emekli olanlara da bayram ikramiyesi verilmesini de talep etmişti.
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) ise geçen hafta yaptığı açıklamada emekli ikramiyelerinin geçmiş yıllara dönük TÜFE oranında artırılmasını istemiş ve 2022 yılı için en az 2 bin 500 TL olmasını talep etmişti.
İKRAMİYELER YÜZDE 10, ENFLASYON YÜZDE 151 ARTTI
DİSK ise ikramiyelerin 2018 yılına göre hem asgari ücrete göre gerilediğini hem de yüksek enflasyon sebebiyle eridiğine dikkat çekerek ikramiye tutarının 4 bin 500 TL olması gerektiğini açıkladı.
DİSK'in açıklamasında "Emekli ikramiyesi 2018-2022 arası 4 yılda sadece yüzde 10 artarken, resmi enflasyon yüzde 151, gıda enflasyonu ise yüzde 186 arttı. Aynı dönemde asgari ücret ise 1.603 TL’den 4.253 TL’ye yükseldi. Buna karşılık yüzde 10 artan emekli bayram ikramiyeleri enflasyonun altında ezildi." denildi.
Emeklilere Kurban Bayramı'nda da ikramiye ödeniyor. İkramiye 1.100 TL'de sabit kalırsa toplam ödeme tutarı yıllık 26.2 milyar TL olacak
3600 EK GÖSTERGE BU YIL ÇÖZÜLECEK, EYT GÜNDEMDE YOK
NTV'de soruları yanıtlayan Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge konusuna da değinerek düzenlemenin bu yıl sonunda Meclis'ten çıkacağını ve statülere göre 3600 ek göstergenin genişletilebileceğini söyledi.
Bilgin, "Emekliye bayram ikramiyesi bin 100 lira olarak 28 veya 29 Nisan'da ödenecek. İki bayramda bunun maliyeti 25 milyar lira. Her zaman değerlendirilebilir ama ben şu an mevcut durumu söylüyorum." dedi.
Asgari ücrette enflasyona uygun güncellemenin gündemde olmadığını belirten Bakan Bilgin, "Popülist taleplere kaymamamız lazım, biz gerçekçiyiz." ifadelerini kullandı.
EYT çalışmasındaki son durumla ilgili soruya "Gündemimizde yok" şeklinde yanıt veren Bilgin geçici sözleşmelerin 3600 ek göstergen sonraki ilk gündem olduğunu ve sorunun bu sene çözüleceğini kaydetti.
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