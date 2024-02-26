Elazığ'da maden ocağında göçük

Elazığ'ın Palu ilçesindeki maden ocağında göçük meydana geldi.

AA'da yer alan habere göre ilçenin Kayaönü köyü mevkisinde özel bir krom madeninde henüz belirlenemeyen nedenle göçük oldu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

"BİR ARKADAŞIMIZ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR"

Elazığ Valisi Ömer Toraman Habertürk'e yaptığı açıklamada, "Göçük ihbarının ardından 3 arkadaşımızı kurtardık. 2 işçi kardeşimize yaralı olarak ulaştık. Durumları iyi. Şu anda göçük altında olduğunu değerlendirdiğimiz 1 kardeşimiz var. Çalışmalarımız sürüyor. Tahkimattan kaynaklanan bir göçük olduğunu değerlendiriyoruz. İdari ve adli yönden soruşturma da başlatıldı" dedi.

Elazığ Valisi Ömer Toraman, saat 10.04 sıralarında Palu ilçesi Kayaönü köyü civarında krom madenine ait bir işletmede göçük meydana geldiği ihbarının alındığını, ekiplerin hızla olay yerine intikal ettiğini söyledi.

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Vali Toraman, arama kurtarma faaliyetlerinin süratle başladığını ifade ederek, göçük altında kalan işçilere ulaşmak için arama kurtarma ekiplerinin yoğun şekilde faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

Valilikten yapılan açıklamada, Palu'nun Kayaönü köyünde özel bir şirkete ait krom maden işletmesinde meydana gelen göçükte 4 işçinin göçük altında kaldığı bildirildi.