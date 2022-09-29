Ekonomik Dönüşüm Zirvesi

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi'nin açılışında konuşuyor.

Nebati'nin konuşmasında öne çıkan satırlar şöyle:

Gerek ulusal, gerek küresel iktisat tarihi incelendiğinde, iktisat politikalarının dizaynı ile dönemsel ekonomik gelişmeler arasında sıkı bir korelasyon olduğu görülür.

Farklı dönemlerde farklı iktisadi düşüncelerin hakim olmasında; toplumsal ve teknolojik dönüşümlerin sosyoekonomik şartların değişmesine neden olması ve bu değişimin yeni politika setlerinin oluşturulmasını zorunlu kılması söz konusu.

Eskiden belki de 100 yılda ulaştığımız bir sosyoekonomik eşiğe, 20. yüzyılın sonları itibarıyla çok daha kısa sürede ulaşıyoruz.

İktisat tarihi incelendiğinde, aynı ekonomi politikalarının her ülkede aynı neticeler doğurmadığı gerçeğiyle karşılaşırız. Bir ülke ekonomisinin büyüme performansına olumlu etki eden bir politika, başka bir ülkede enflasyonist baskılara neden olabilmektedir.

Gelişmekte olan ülkelere kalkınmanın tek reçetesi olarak sunulan Ortodoks ekonomi politikaları, gelişmekte olan birçok ülkede büyük cari işlemler açığı ve beraberinde borç krizleriyle neticelenmiştir.

PANDEMİ PARADİGMADA KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLERE YOL AÇTI

Ekonomi politikalarının müdahaleci görünüme büründüğüne şahit oluyoruz.

Türkiye önemli alternatif tedarikçi olarak bu dönemde öne çıktı.

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