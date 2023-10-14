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        Haberler Dünya Son dakika: DSÖ'den şiddetli kınama! - Haberler

        Son dakika haberi DSÖ'den şiddetli kınama

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail'in Gazze'deki hastanelerin boşaltılmasına yönelik baskısını şiddetle kınayarak, bunu hasta ve yaralılar için "ölüm cezası" olarak niteledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 23:35 Güncelleme: 15.10.2023 - 00:12
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        DSÖ'den şiddetli kınama
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        DSÖ, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerin tahliyesine yönelik talimatlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        Açıklamada, "DSÖ, İsrail'in, Gazze'nin kuzeyinde 2 binden fazla hastayı tedavi eden 22 hastanenin boşaltılmasına yönelik defalarca verdiği talimatları şiddetle kınıyor." ifadeleri yer aldı.

        Hastaların ve sağlık çalışanlarının zorla tahliye edilmesinin, mevcut insani ve halk sağlığı felaketini daha da kötüye götüreceği kaydedilen açıklamada, "Gazze'nin kuzeyindeki hastanelere tahliye talimatları, hasta ve yaralılar için ölüm cezası anlamı taşıyor." denildi.

        Açıklamada, pek çok kritik hastalığı olanların ve diğer hastaların, taşınmaya zorlanmaları ve tahliye edilirken hayati tıbbi müdahalelerden mahrum kalmaları neticesinde, durumlarının daha kötüye gidebileceği veya ölümle karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

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        Gazze'nin kuzeyindeki hastanelere yaralı akınının devam ettiği ve hastanelerin maksimum kapasitede çalışmakta zorlandığı belirtilen açıklamada, "Hastanelerdeki yetersiz yatak kapasitesi nedeniyle bazı hastalar koridorlarda ve çevre sokaklardaki açık alanlarda tedavi ediliyor. Gazze'nin kuzeyindeki 2 binden fazla hastayı, sağlık tesislerinin maksimum kapasiteyle çalıştığı ve hasta sayısındaki çarpıcı artışı karşılayamadığı Gazze'nin güneyine taşınmaya zorlamak ölüm cezasıyla eşdeğer olabilir." ifadeleri yer aldı.

        Açıklamada, hastane yöneticileri ve sağlık çalışanlarının, İsrail'in saldırıları sırasında kritik durumdaki hastaları terk etmek, hastaları tedavi etmek için sahada kalırken kendi hayatlarını riske atmak veya hastaların kapasitesi olmayan tesislere nakledilmeye çalışılırken hayatlarını tehlikeye atmak gibi kahredici tercihlerle karşı karşıya kaldıkları belirtildi.

        Açıklamada, "DSÖ, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki hastanelere yönelik tahliye talimatlarını derhal geri alması ve sağlık tesislerinin, sağlık çalışanlarının, hastaların ve sivillerin korunması çağrısında bulunuyor." ifadelerine yer verildi.

        İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ HASTANENİN TAHLİYESİ TALEBİ

        Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), X sosyal medya platformundan yaptıkları paylaşımda, "İsrail güçleri, Gazze Şeridi'ndeki el-Avde Hastanesi'nin tahliyesi talebini sabah 06.00'ya erteledi. Hastaların tahliyesiyle ilgili durum karmaşıklığını koruyor." ifadelerini kullanmıştı.

        MSF, İsrail güçlerinin dün akşam Gazze'deki el-Avde Hastanesi'nin tahliyesi için sadece iki saat süre verdiğini bildirmiş, daha sonra İsrail'in bu kararı sabah 06.00'ya ertelendiğini duyurmuştu.

        DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "İsrail'den bu kararı geri almasını rica ediyoruz." ifadesini kullanarak, tahliyenin sağlık çalışanlarının yanı sıra hastaların da hayatlarını doğrudan riske atacağını belirtmişti.

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