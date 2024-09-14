Son dakika haberi Resmi Gazete'de yayımlandı: Bazı bakan yardımcılıklarına atamalar yapıldı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı bakan yardımcılıklarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu görevden alınarak, Bakan Yardımcılığına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AR-GE Teşvikleri Genel Müdürü Muhammet Bilal Macit atandı.

Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi görevden alınarak yerine Musa Heybet getirildi.

Sağlık Bakanı Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz görevden alındı ve Bakan Yardımcılığına Yasin Ayfer Erkoç'un ataması yapıldı.

Ayrıca Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu görevden alınarak yerine Erhan Karakaya atandı. REKLAM Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne de Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay getirildi. Cumhurbaşkanı kararıyla, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılığına Muhammet Kasım Gönüllü atandı. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığına Prof. Dr. Orhan Aydın atanırken, Başkan Yardımcılığına, Yönetim Kurulu Üyeliğine ve Bakanlığın Milli Teknoloji Genel Müdür Yardımcılığına da atamalar yapıldı.

Ayrıca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ilgili kuruluşları üst kademe kamu yöneticiliklerine, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılıklarına ve Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne, Rekabet Kurulu Üyeliğine, Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine de atamalar gerçekleştirildi.