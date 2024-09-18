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        Haberler Dünya Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan Lübnan Başbakanı ile görüştü | Dış Haberler

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan Lübnan Başbakanı ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'da Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarının eş zamanlı olarak patlatıldığı saldırının ardından Lübnan Başbakanı Necip Mikati telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'da düzenlenen saldırıyla ilgili üzüntülerini iletti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 12:21 Güncelleme: 18.09.2024 - 12:33
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        Erdoğan Lübnan Başbakanı ile görüştü
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
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        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'da düzenlenen saldırıyla ilgili üzüntülerini ifade etti, saldırıda yaşamını yitirenlere rahmet, yaralananlara acil şifa dileğinde bulundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, İsrail'in çatışmaları bölgeye yayma çabalarının son derece tehlikeli olduğunu, İsrail saldırganlığını durdurmak için gayretlerin devam edeceğini söyledi.

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