Narin cinayetinde yeni gelişme: Tavşantepe Mahallesi'nin imamına soruşturma

TELEFONUNDA UYGUNSUZ GÖRÜNTÜLER OLDUĞU İDDİASI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 kişiden biri olan ve 11 Eylül'de serbest bırakılan imam R.K.'nin telefonunda, kendisinin de dahil olduğu pornografik görüntülerin olduğu öne sürülmüştü.

Soruşturma kapsamında ifade veren imamın bu görüntülere ilişkin "Evli bir çiftle tanıştık birlikte olduk" dediği iddia edilmişti.

Ancak gazeteci Emrullah Erdinç, jandarma kaynaklarının "Hiçbir soruşturmada suç konusu değilse özel hayata ilişkin soru sorulmaz, imam ile ilgili de böyle bir sorgu olmadı" dediğini aktarmıştı.