Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Trabzon İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle; "Bu gençlik hiçbir partide olmayan bir gençlik. 2023 ve 2053 için hazırlıklarımıza teknofest gençliği olarak devam edeceğiz.

Dün Giresun'daydık. Vatandaşlarımıza söz verdiğimiz gibi sel felaketinin yaralarını en kısa sürede sarmayı başardık. Trabzon'da yine tarihi bir gün yaşıyoruz. Kışa ve soğuğa rağmen meydanı dolduran tüm Trabzonlu kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum.

Küresel sıkıntıya rağmen Türkiye'yi en büyük yatırım hamleleriyle tanıştırmayı sürdürüyoruz. Muhalefet ise yabancı büyükelçilere şikayet dilekçesi yazıyor. Ankara'da kimin nereye oturacağının kavgasını veriyor.

Kafaları başka yerde, gönülleri başka mecralarda olanlardan Türkiye'ye hayır gelmez. Biz proje üretirken muhalefet sadece ve sadece iftira peşinde koşuyor. Ellerine tutuşturulan her kağıt parçasını belge zannedip çamur atmaktan başka yöntem bilmiyorlar.

Ayrıca ülkemizde görevlendirilen büyükelçilerin arzuhal makamına dönüştürülmesi vahim bir durumdur.

CHP ve ittifak ortakları bir an önce kendilerine çeki düzen vermeli. CHP'ye oy vermiş tüm vatandaşların da bizimle aynı beklentide olduğunu biliyorum. "