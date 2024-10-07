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Şırnak'ta Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen “GÜRZ-18” operasyonlarında Bölücü Terör Örgütüne ait 55 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucuları Timleri tarafından Cudi Dağı bölgesinde “GÜRZ-18” operasyonları gerçekleştirildi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ Operasyonlar sonucu; 10 adet M79 ısı güdümlü tanksavar füze mühimmatı, 17 adet PKM makineli tüfek, 1 adet 12.7 mm uçaksavar, 2 adet RPG-7 roketatar silahı, 1 adet Zagros keskin nişancı silahı, 1 adet Dragunov keskin nişancı silahı, 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 5 adet TM 62 M anti tank mayını, 123 adet roketatar mühimmatı, 600 adet uçaksavar mühimmatı, 3.600 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek mühimmatı, 5.700 adet hafif silah mühimmatı, 8 adet 81’lik havan mühimmatı, 500 metre saniyeli fitil ve EYP yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

YERLİKAYA: KARARLILIKLA DEVAM EDECEK İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyon hakkında, "Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden şehir içinde de kırsalda da operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek. Bölücü Terör örgütünün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı inleri tek tek tespit edilip başlarına yıkıldı. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" dedi.