Covid-19 aşısı Sağlık Bakanlığı depolarında

Sabah saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanına getirilen Covid-19 aşıları, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposuna nakledildi.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sinovac firmasına ait Covid-19 aşıları, depolarda güvenilirlik ve etkinlik açısından bir dizi işlemden geçiriliyor. Öncelikle “soğuk zincir” konusunda eğitimli sağlık personelince paletler açılıyor. Bu aşamada her palette bulunan sıcaklık kayıt cihazları okunuyor. Her kolideki elektronik donma göstergeleri ile ısı maruziyetini gösteren ısı monitör kartları kontrol ediliyor. Aşılar, uygun taşıma kurallarına göre teslim edildiğinden emin olunduktan sonra depodaki yerlerine yerleştiriliyor.
Ardından ayrı bir komisyon eliyle temel kalite evrakları incelenip analizler için rastgele numuneler alınıyor.
Aşılardan alınan numuneler, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarlarında en az 2 hafta sürecek analiz süreçlerine tabi tutulacak. Bu süre zarfında aşılar, 2-8 derecelik ısıda tutulacak olan özel depolarda muhafaza edilecek. Analiz sonucunda uygun görülmesi halinde aşılar kullanıma sunulacak.
Aşıların muhafaza edileceği Halk Sağlığı Ana Depolarında sıcaklık kontrol sistemi, jeneratörler ve yedek sistemler bulunuyor. Aşılar, gerekli analizlerin yapılmasından sonra iklimlendirme özelliğine sahip özel tasarlanmış araçlarla il depolarına dağıtılacak.
TÜRKİYE AŞI KONUSUNDA TECRÜBELİ BİR ÜLKE
Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yıllardır başarıyla uygulanan program ve yüzde 97’lere varan aşılama oranıyla Türkiye, aşılama konusunda büyük bir tecrübeye sahip.
Ülkemizde ilk defa yerli imkanlarla 2014 yılında uygulanmaya başlanan Aşı Takip Sistemi (ATS) ile 24 saat canlı takip yapılabiliyor. ATS, hali hazırda bu amaçla kullanılan dünyadaki yegane merkezi otomasyon sistemi. Fikri mülkiyeti Sağlık Bakanlığına ait olan ATS ile aşıların bulunduğu her depo, araç ve dolapta, 12 binden fazla noktada 24 saat soğuk zincir ve stok durumu izlenebiliyor. ATS ile -80’den +50 dereceye kadar hassas bir şekilde ısı ölçümü yapılabiliyor.
Türkiye aşı depolama kapasitesinde dünyada ilk 3 içinde yer alıyor. Nüfus ve uygulanan aşı sayısı ile oranlandığında da en yüksek kapasiteye sahip ülke olduğu görülüyor.
Türkiye, gerek alt yapı ve lojistiği gerekse iyi yetişmiş insan kaynağı ile aşı uygulama konusunda dünyanın örnek aldığı bir konumda bulunuyor."
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