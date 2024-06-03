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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Çöken bina soruşturmasında tutuklama istemi! | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Çöken bina soruşturmasında tutuklama istemi!

        Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili soruşturmada 4 şüpheliden biri tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 16:56 Güncelleme: 03.06.2024 - 17:19
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        Çöken bina ile ilgili tutuklama istemi!
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        Küçükçekmece'de dün bir kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin yaralandığı 3 katlı binanın çökmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklaması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        AA'da yer alan habere göre Kartaltepe Mahallesi'ndeki apartmanın çökmesinin ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemleri sonrası Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.

        İKİ ŞÜPHELİ SERBEST KALDI

        Şüphelilerden döner dükkanının sahibi Ö.A.D. ve eşi İ.D, cumhuriyet savcılığında ifadeleri alındıktan sonra salıverildi.

        Savcı, bina sahibi H.M.G'yi tutuklanması, döner dükkanının eski sahibi Ö.K'yi adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

        Çöken bina soruşturmasında sıcak gelişme!
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