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Son dakika haberi Çiftçilere yaş çay bedelleri ödeniyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 479 milyon 874 bin TL tarımsal destek ödemesi ile 966 milyon TL tutarındaki yaş çay alım bedelinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı

Giriş: 23.06.2023 - 14:51 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi Çiftçilere yaş çay bedelleri ödeniyor
HABERTURK.COM

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2 milyar 479 milyon 874 bin TL tarımsal destek ödemesi ile 966 milyon TL tutarındaki yaş çay alım bedelinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu. Bakan Yumaklı'nın açıklaması şöyle:

"2 milyar 479 milyon TL tarımsal destekleme ödemesi ve 966 milyon TL yaş çay alım bedeli olmak üzere; toplam 3 milyar 445 milyon 874 bin TL ödemeyi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Bereketli olsun.

Tüm üreticilerimize ve vatandaşlarımıza hayırlı bayramlar diliyorum."

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