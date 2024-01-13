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        Haberler Dünya - 50 dereceyi bulacak! ABD'de kutup soğuklarında 2 kişi öldü

        - 50 dereceyi bulacak! ABD'de kutup soğuklarında 2 kişi öldü

        ABD'de ülke genelinde yaşanan kar fırtınası sebebiyle birçok eyalette acil durum uyarıları verildi. Ülkenin bazı bölümlerinde en düşük sıcaklığın -50 dereceleri gördüğü ifade edilirken, yetkililer 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 12:13 Güncelleme: 13.01.2024 - 12:17
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        • 1

          CNN'in haberine göre, dün itibariyla ülkenin orta kesimleri kutup soğuklarının etkisi altına girdi.

        • 2

          Hava sıcaklığının eksi 20 ila 30'a kadar düşmesi beklenirken ayrıca kuvvetli fırtınaların bazı bölgelerde hava sıcaklığını eksi 50'ye kadar düşürmesi bekleniyor.

        • 3

          Ülkenin orta kesimlerinde yaşayan 15 milyondan fazla kişi için soğuk hava uyarısı verildi.

        • 4

          Yetkililer ayrıca soğuğa 10 dakika maruz kalmanın bile soğuk ısırmasına yol açabileceği kaydedildi.

        • 5

          Söz konusu hava dalgasıyla ülkede kış mevsiminin en soğuk günlerinin yaşanması bekleniyor.

        • 6

          UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ, OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

          Louisiana Eyaleti Valisi Jeff Landry, önümüzdeki haftaya kadar etkili olacak kar fırtınaları ve düşük sıcaklıklar sebebiyle eyalette olağanüstü hal ilan ettiğini duyurdu. Landry, "Herkesi bu koşullara hazırlanmaya ve yerel yetkililerin tavsiyelerine kulak vermeye teşvik ediyoruz. Yol ekipleri yollarımızı açık tutmak için hazır bekliyor" dedi.

        • 7

          New York Valisi Kathy Hochul ise, New York eyaletini vuracak kar fırtınası öncesinde Ulusal Muhafızları harekete geçirdiğini ve New York'un batısı için olağanüstü hal ilan edeceğini söyledi. Chicago Havalimanı O'Hare, fırtınalar nedeniyle 850 uçuşu iptal ettiğini belirtti.

        • 8

          Idaho eyaletinin Shoshone İlçesi Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamada, fırtınada çığ altında kalan 3 kayakçıdan 1’inin öldüğü ifade edildi. Kimliği belirlenen adamın Corey J. Zalewski olduğu belirtildi.

          Minnesota eyaletinde Mille Lacs İlçe Şerif Ofisi, 80 yaşındaki bir adamın kamyonuyla donmuş bir gölün üzerinden geçerken buzun kırılmasıyla hayatını kaybettiğini açıkladı.

        • 9

          * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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