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        Haberler Sağlık DSÖ, Covid-19 riskinin yüksek olduğunu ancak ölümlerin azaldığını açıkladı

        DSÖ, Covid-19 riskinin yüksek olduğunu ancak ölümlerin azaldığını açıkladı

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19'un küresel olarak hala önemli risk oluşturduğunu bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 10:51 Güncelleme: 13.01.2024 - 10:51
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        DSÖ'den Covid-19 uyarısı! Hızla yayılıyor...
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        DSÖ'nün pandemi hazırlığı uzmanlarından D. Maria Van Kerkhove, X üzerinden yaptığı paylaşımda, Covid-19'un toplumda ortaya çıkardığı riskin küresel olarak yüksek olduğunu belirtti.

        Van Kerkhove, vaka bazlı raporlamanın güvenilir belirteç olmadığını, dünyanın her yerinde Covid-19 patojeninin yayılmaya devam ettiğini aktardı.

        Hastalığın sirkülasyon seviyesinin bildirilenden 19 kat daha yüksek olduğunu ifade eden Van Kerkhove, aylık 10 bin kişinin Covid-19'dan öldüğünü gösteren verilerin sadece 50 ülkeden alındığının altını çizdi.

        Van Kerkhove ayrıca, aralıkta bir önceki aya göre Covid-19 nedeniyle hastaneye yatışlarda yüzde 42, yoğun bakıma kaldırılan hasta sayısında yüzde 62'lik artış olduğu bilgisini paylaştı.

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