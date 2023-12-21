Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem CHP'nin 9 kentteki belediye başkan adayları belli oldu

        Son dakika haberi CHP'nin 9 kentteki belediye başkan adayları belli oldu

        CHP, bugün yapılan Parti Meclisi toplantısında 3'ü büyükşehir olmak üzere 9 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Aday gösterilen 125 isim daha belli oldu. Konya'da İsmail Sonkaya, Samsun'da Cevat Öncü, Çanakkale'de Muharrem Erkek, Manisa'da Ferdi Zeyrek'in adaylığı netleşti

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 21.12.2023 - 22:34 Güncelleme: 21.12.2023 - 22:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP'nin 9 kentteki belediye başkan adayları belli oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde aday adaylığı için 15 binin üzerinde başvuru alan Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP), 125 belediye başkan adayı daha belli oldu.

        CHP MYK'sinin aldığı kararın PM'de oylanmasının ardından bazı seçim bölgesinin adayları açıklandı.

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında Parti Meclisi (PM) Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ardından konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Parti Meclislerinde bazı belediye başkan adaylarının belirlendiğini belirterek "MYK toplantımızı gerçekleştirdikten sonra PM'de 160 seçim çevresi görüşüldü. Bu 160 seçim çevresinin 35'inde ön seçim kararı alındı. 125 seçim çevresinde ise adaylar belirlendi" dedi.

        31 Mart 2024 yerel seçimlerinde 3'ü büyükşehir olmak üzere CHP'nin 9 ilde kesinleşen adayları netleşti

        9 KENTİN ADAYLARI AÇIKLANDI

        Geçtiğimiz günlerde 227 seçim çevresinde adaylarını açıklayan CHP, bugün yapılan Parti Meclisi toplantısında 3'ü büyükşehir olmak üzere 9 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı.

        PM 21 ARALIK KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

        Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in açıkladığı adaylar şöyle:

        Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı : İsmail Soykaya

        Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Ferdi Zeyrek

        REKLAM

        Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Cevat Öncü

        Çanakkale Belediye Başkan Adayı: Muharrem Erkek

        Kırşehir Belediye Başkan Adayı: Selahattin Ekicioğlu

        Bartın Belediye Başkan Adayı: Muhammed Rıza Yalçınkaya

        Amasya Belediye Başkan Adayı: Turgay Sevindir

        Kütahya Elif Kahveci

        Ardahan Faruk Demir

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Çelik: 10 ilde aday çalışması tamamlandı
        Çelik: 10 ilde aday çalışması tamamlandı
        Çekya'da üniversiteye silahlı saldırı
        Çekya'da üniversiteye silahlı saldırı
        Beşiktaş eriyor!
        Beşiktaş eriyor!
        HSK Mazeret Kararnamesi tamamlandı
        HSK Mazeret Kararnamesi tamamlandı
        Türkiye'nin ilk astronotuna olumsuz hava engeli
        Türkiye'nin ilk astronotuna olumsuz hava engeli
        TFF, Avrupa Süper Ligi'ne karşı
        TFF, Avrupa Süper Ligi'ne karşı
        Resesyon tehlikesi doğdu mu?
        Resesyon tehlikesi doğdu mu?
        Türkiye bir anne ve 5 çocuğunun ölümünü konuşuyor!
        Türkiye bir anne ve 5 çocuğunun ölümünü konuşuyor!
        Otoyolda dehşeti yaşatan maganda yakalandı!
        Otoyolda dehşeti yaşatan maganda yakalandı!
        'Biyonik giysi' tedavisinde yüz güldüren sonuç
        'Biyonik giysi' tedavisinde yüz güldüren sonuç
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        ABD'de mahkemeden Jeffrey Epstein kararı
        ABD'de mahkemeden Jeffrey Epstein kararı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        'Şantaj' davası başladı: Hapsi isteniyor
        'Şantaj' davası başladı: Hapsi isteniyor
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Kredi kartı faizlerine ilişkin karar
        Kredi kartı faizlerine ilişkin karar
        Netflix ve Disney'e yeni rakip mi geliyor?
        Netflix ve Disney'e yeni rakip mi geliyor?
        Yeni format açıklandı! Türk takımları...
        Yeni format açıklandı! Türk takımları...
        Rezervlerde yeni rekor
        Rezervlerde yeni rekor
        'Enflasyon 5-6 senenin altında düşmez'
        'Enflasyon 5-6 senenin altında düşmez'
        Habertürk Anasayfa