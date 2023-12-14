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        Haberler Gündem CHP 10 ilde belediye başkanı adayını açıkladı - Son Dakika Haberleri

        Son dakika haberi CHP İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 227 seçim bölgesindeki adaylar netleşti

        CHP, 2024 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş'ın adaylığını açıkladı. Öte yandan CHP'de Bursa Büyükşehir, Balıkesir Büyükşehir ile Bayburt, Bolu, Elazığ, Gümüşhane, Karaman ve Nevşehir'in il belediye başkanlarının ismi de netleşirken aralarında bazı ilçe ve beldelerin de yer aldığı toplam 227 seçim bölgesinin listesi yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 14.12.2023 - 20:30 Güncelleme: 14.12.2023 - 23:02
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        CHP'de İmamoğlu ve Yavaş yeniden aday
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        CHP'de 4'ü Büyükşehir olmak üzere, 227 seçim çevresinde parti meclisinde alınan kararla belediye başkan adayları belirlendi. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da ise Mansur Yavaş yeniden aday oldu

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Parti Meclisi Toplantısı'na başkanlık etti. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Parti Meclislerinde bazı belediye başkan adaylarının belirlendiğini belirterek, "Bugün 4'ü büyükşehir belediye başkan adayı olmak üzere 227 seçim çevresinde parti meclisimizde aldığımız kararla belediye başkan adaylarımızı belirledik. Açıklayacağımız 4 büyükşehirden 2'si zaten önceki Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Başkanımız Özgür Özel tarafından ilan edilmişti" dedi.

        'CHP'NİN ADAYLARI'

        Belirledikleri adayları tek tek açıklayan Yücel, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız; İstanbul'u AK Parti'nin talancı belediyecilik anlayışından kurtaran ve halkçı belediyecilik anlayışıyla tanıştıran, Sayın Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız ise Ankara'yı parsel parsel satanlardan kurtaran, Ankara'yı sosyal belediyecilik anlayışıyla tanıştıran Mansur Yavaş. Bursa ve Balıkesir illerimizde de daha önce partimizin ve örgütümüzün, üzerinde mutabakata vardığı, ayrıca anketlerde de kazandığını gördüğümüz isimler parti meclisimizin kararıyla adaylaştı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Mustafa Bozbey. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız ise Sayın Ahmet Akın" dedi.

        'TÜRKİYE'NİN YARISINI SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA TANIŞTIRDIK'

        İsimlerini paylaşacakları diğer belediye başkan adaylarının ise geçen hafta Parti Meclisi toplantılarında örgüte yetki verdikleri il ve ilçelerle, yetki verilmemiş olsa bile il ve ilçe örgütleri, milletvekili ve Parti Meclisi üyelerinin üzerinde tam bir mutabakat sağladığı seçim çevreleri olduğunu kaydeden Yücel, şöyle konuştu:

        "Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz, 2019'dan bu yana Türkiye'nin yarısını sosyal belediyecilik anlayışıyla tanıştırdık. Türkiye'nin yarısı CHP'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla yönetilmektedir. Belediyelerimiz geçtiğimiz 4 yılda başta pandemi olmak üzere deprem- sel gibi doğal afet süreçlerinde, halkımızın yanında olmuştur. Vatandaşımızın ihtiyaç ve taleplerini yüksek organizasyon yetenekleriyle hızlı bir şekilde karşılamışlardır. İnanıyoruz ki 31 Mart seçimlerinde insan odaklı politikalarımızla vatandaşımıza, sıcak bir el uzatan belediyelerimizin sayısını artıracağız."

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