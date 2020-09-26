Bursa'da dehşet! Eşiyle yeğenini vurdu!

İHA

Bursa'da edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz perşembe günü Orhangazi Çeltikçi’de, Ertuğrul B. (36),bir tarlada çalışan yeğeni Ünal B. (31) ile ilişkisi olduğunu ileri sürdüğü eşi Duygu B.'ye (34) tüfekle ateş açtı. Yaralanan Duygu B. ve Ünal B. tedavi altına alındı.

İKNA EDİLİNCE TESLİM OLDU

İHA'da yer alan habere göre olay sonrasında bir ticari taksi ile İznik’e kaçan Ertuğrul B., yakınlarının ve jandarmanın ikna çabaları sonucu Orhangazi Jandarma ekiplerine teslim oldu. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Ertuğrul B., adliyeye sevk edildi.

"YEĞENİMLE İLİŞKİSİ VAR" İDDİASI

Eşi ve yeğenini yaralayan Ertuğrul B., jandarmadaki ifadesinde eşi Duygu B.’nin, kendi öz yeğeni Ünal B. ile ilişkisi olduğunu bu konuda tarlada tartıştıklarını ve tüfekle kendilerine ateş ettiğini dile getirdi. Öte yandan Ertuğrul B.’nin olayda kullandığı tüfek de jandarma ekipleri tarafından ele geçirildi.