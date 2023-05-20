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Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Boşanma aşamasındaki eşini elinde silahla kaçırmaya çalıştı! Anne kızını kurtarmak için adeta çırpındı! - Video Haber

Boşanma aşamasındaki eşini elinde silahla kaçırmaya çalıştı

Piyade Uzman Çavuş Ayhan Y., boşanma aşamasında olduğu eşi Ezgi Y.'yi zorla otomobile bindirerek, kaçırmaya çalıştı. Bu sırada Ezgi Y.'nin annesi kızını belinden tutarak, engellemeye çalıştı. Eşinin ve annesinin direnmesi üzerine havaya ateş açan Ayhan Y., başarılı olamayacağını anlayınca aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Giriş: 20.05.2023 - 17:04 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA: Boşanma aşamasındaki eşini elinde silahla kaçırmaya çalıştı! Anne kızını kurtarmak için adeta çırpındı! - Video Haber
DHA

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Piyade Uzman Çavuş Ayhan Y., boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Y.'yi (20) kaçırmaya çalıştı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Arpalık Mahallesi Fatsa-Korgan Karayolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Piyade Uzman Çavuş olarak görev yapan Ayhan Y., boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Y.'nin ailesi ile birlikte yaşadığı eve geldi.

Ayhan Y., ayrılmak istemediğini söylediği Ezgi Y. ile tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında Ayhan Y., eşini zorla otomobile bindirerek, kaçırmaya çalıştı. Bu sırada Ezgi Y.'nin annesi kızını belinden tutarak, engellemeye çalıştı.

Eşinin direnmesi üzerine havaya ateş eden Ayhan Y., çevredekilerin tepkisi üzerine aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. İhbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, Ayhan Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan araştırma sonucu Ayhan Y.'nin içerisinde bulunduğu araç Fatsa-Kumru Karayolu Salihli Mahallesi'nde kaza yaparak, terk edilmiş olarak bulundu.

Ayhan Y.'nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla an be an kaydedildi. Görüntülerde Ayhan Y.'nin eşi Ezgi Y.'i kolundan tutarak araca bindirmeye çalıştığı, eşinin direnmesi sonucu tabancasıyla havaya ateş ettiği görüldü.

Haberi Hazırlayan : Pınar Cebeci

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