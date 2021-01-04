1 saatte yüzde 10 çakıldı

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2020 sonu ve 2021'in ilk 3 gününde çok hızlı bir yükselişle 34.000 doların üzerine tırmanan Bitcoin'de bugün sert bir düşüş yaşandı.

Bitcoin TSİ 12.20-13.30 arasında, yani sadece 1 saatte yüzde 10 değer kaybetti. Günlük kayıp yüzde 15'e yaklaştı. Böylece Bitcoin'in değeri 29.000 doların altına düştü. Ardından gelen alımlarla yeniden 30 bin doların üzerine çıktı.

Bu sert düşüşü tetikleyecek bir haber akışı bulunmuyor. Geçmiş tecrübeler bu tip sert düşüşlerin büyük yatırımcıların kâr satışında yaşanabileceğini gösteriyor.

Bunun yanında analistler bir süredir son hızlı yükselişlerin ardından kripto para piyasasında bir düzeltme yaşanabileceği uyarısında bulunuyordu.

Bitcoin'deki bu düşüşe karşın Ethereum son 24 saatte yüzde 13 yükselişle 920 dolardan işlem görüyor. Ancak sabaha karşı Ethereum'un 1000 doların üzerini gördüğünü göz önünde bulundurmak gerekiyor.

TSİ 13.30 itibarıyla piyasa değeri bakımından en büyük 100 kripto paranın 52'si son 24 saatte değer kaybetmiş durumda.